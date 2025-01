Lõvikonservi hauganud? Fourmaux mainib tänavustest eesmärkidest rääkides ka MM-tiitlit

«2024. aasta alguses ütlesin eesmärkides rääkides, et tore oleks hooaja teises pooles poodiumile jõuda. Reaalsuses oli mul juba pärast kolme etappi näppude vahel kaks poodiumikohta, seega vaatame, mida meil tänavu teha õnnestub,» alustas prantslane DirtFishiga peetud vestlust kavalalt, kui viimased temalt tänavuste eesmärkide kohta uurisid.

See oli äärmiselt positiivne, eriti kui võtta arvesse, et meie, täiskohaga sõitjad, startisime rallidel alati eesotsast. Poole-kohaga sõitjad tulid seejärel meid küll häirima, aga nagu ütlesin, vaatame, mis meil tänavu õnnestub. Sama kehtib ka tootjate arvestuses, sest tänavu on esimene kord, kui ma selles mängus olen,» jätkas Fourmaux.