Norra suusatäht jääb MMilt kõrvale

Teadmata, milles põhjus, käis norralanna erinevatel uuringutel ja vereproove andmas ning jõulupühade paiku avalikustaski ta, et põeb mononukleoosi. Siis oli Weng veel optimistlik, et tal õnnestub peagi suusarajale naasta, kuid praeguseks on karm reaalsus talle kohale jõudnud.

«Mulle ei söandata öelda, kui kaua läheb, et sellest terveks saada, kuid olen seda ju guugeldanud. Vastus on: see võtab väga kaua aega,» selgitas Weng, kes suunab nüüd oma pilgu 2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpia suunas. «Mul tuleb lihtsalt tulevikku vaadata, et edasi liikuda.»