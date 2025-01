Pronksile on pretendente mitmeid. Kaks aastat tagasi võitsid Soomele üle mitme aastakümne medali Juulia Turkkila ja Matthias Versluis, aasta tagasi Kaunases said kodupubliku ees pronksi Allison Reed ja Saulius Ambrulevicius. Sel hooajal on tugevaid esitusi teinud ka eelmise EMi neljas paar, Prantsusmaad esindavad Evgenia Lopareva ja Geoffrey Brissaud.