Rio de Janeiro või Dubai? Suusahüpete MK-sarjas plaanitakse revolutsiooni

«Oleme teadlikud meestele ja naistele mõeldud auhinnaraha erinevusest ning töötame selle vähendamise nimel. Praegu ei ole lihtne naiste võistlusi rahastada, aga tahame seda siiski teha,» vahendas Pertile'i sõnu Kronen Zeitung. Ta lisas, et kui seni on naiste ja meeste MK-kalender olnud erinev, siis hooajaks 2026/2027 võiksid võistlused toimuda koos.

Pertile sõnul mõeldakse suusahüpete võistlusformaadi muutmise peale, koos millega jäetaks osad võistluspaigad kalendrist välja. «Väiksemate mägede hoidmine saab olema keeruline. Tahame väikeste mägede jaoks luua noortesarja, et need mäed ei kaoks täielikult ära,» lausus ta. «Mõistagi ma pole õnnelik, kui pean mõne etapi kalendrist kaotama, aga peab vaatama suurt pilti.»

Pertile näitas ajakirjanikele kolmeminutilist videot, mille keskmes oli teisaldatav hüppemägi. «See, mida te näete, on unistus. Unistuse täitumine võtab kaua aega. Peaksime ehitama sellise struktuuri, et viia suusahüpped üle kogu maailma. See spordiala on niivõrd atraktiivne ja võistlused võiksid toimuda kõikjal maailmas,» selgitas ta.