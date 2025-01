Prantsusmaa koondist tabas MK-etapi eel valus tagasilöök

Ta lisas, et läheb operatsioonile alles kevadel, sest tahab hooaja lõpuni meeskonda võimalikult palju aidata. «Esiteks tuleb kolm rahulikku nädalat, kus ei suusata. Pärast seda saan põlvetoega hakata tegutsema. Kevadel lähen noa alla. Öeldakse, et taastumine võtab üldiselt pool aastat, aga loodetavasti läheb rutem, kui kõik harjutused ilusti ära teen.»

Miks muretseb treener nii palju selle üle, et ei saa suusatada? Sest koondisel jäi selle tõttu ära ettevalmistuslaager, mille fookus pidi olema järgmisel kuul Lenzerheides toimuval MMil. «Meil polnud piisavalt personali, et seal korralikult tööd teha,» selgitas Fourcade.

Lisaks käib 2009. aasta maailmameister ​Fourcade tavaliselt sportlastega koos suusatamas, mille käigus vahetab nendega mõtteid – praegu ta ei saa seda teha. «Sportlastega suusatamine on minu jaoks väga oluline. Ma ei saa ka rajal ringi liikuda, et neile juhiseid anda. See on tüütu,» rääkis ta.