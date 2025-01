Ukraina võimlemistäht: Venemaa naisvõimlejad elavad justkui bordellis

Viner on tuntud kui Venemaa presidendi Vladimir Putini usaldusisik. Väidetavalt tutvus Putin oma armukese, 41-aastase olümpiavõitja Alina Kabajevaga just läbi Vineri.

​Rizatdinova sõnul on naiste sportlaskarjäär läbi, kui nad pole nõus abielluma. «See on täiesti kohutav. Kui treeneril on nii palju võimu, siis saa ei saa isegi suud avada. Sa ei saa midagi öelda, kui sinu treeneriks on Viner.​»