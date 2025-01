«Ma ei ole selle otsusega üldse nõus.» Itaalia koondis ei tohi osaleda MK-etapil

Möödunud nädalavahetusel lõppenud Tour de Ski järel saavad murdmaasuusatamise tipud puhata. Puhkus saab läbi 17. jaanuaril, kui võistluskarussell jõuab Les Roussesi. Ootamatult on Prantsusmaal konkurents tavapärasest nõrgem, seda itaallaste arvelt.

Nimelt otsustas Itaalia koondise peatreener Markus Cramer, et ükski tema sportlane ei osale. Selle asemel lähevad nad kodumaal kõrgmäestikulaagrisse.

Itaalia koondise suurim suusatäht Federico Pellegrino oli otsuse üle pahane. «Ma ei ole sellega üldse nõus,» teatas kahekordne olümpiamedalist Expressenile. «Aga eks näeme pärast MMi, kas õigus oli mul või treeneril. Tema võttis vastu selle otsuse.»

Cramer selgitas Expressenile, et algselt taheti loobuda Nove Mesto (Tšehhi) etapist, kuid kuna see asendati Cogne'iga, mis on nende koduvõistlus, siis tuli plaane ümber mängida. «Ainus variant oli laager viia samale ajale, mil toimub Les Roussesi MK-etapp. Peame tegema trenni enne MMi,» lisas ta, viidates 26. veebruarist kuni 9. märtsini Norras Trondheimis toimuvale suurvõistlusele.

Treener ütles, et saab aru, miks Pellegrino pole otsusega rahul. «Aga mul on hea meel, et ta tahab palju võistelda – ta pole enam ainult sprinter,» sõnas Cramer.

Pellegrinol on Les Roussesiga head mälestused, ta jõudis kaks aastat tagasi seal sprindifinaali. «Sealne publik on lihtsalt fantastiline. Arvan, et kui me sinna ei lähe, siis riskime publikuhuvi kadumisega,» oli 34-aastane täht mures.