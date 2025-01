Milano olümpiamängud võivad osaliselt kolida USAsse

Uue bobi- ja kelguraja ehitamine venib ja halvimal juhul ei jõua see enne olümpiamängude algust valmis. Seetõttu võivad bobi-, skeletoni- ja kelgusõitjad olla sunnitud sõitma üle Atlandi, et olümpial osaleda.

«Lake Placidi areen on meie ametlik plaan B, aga vaid juhuks, kui me ei saa Cortinasse minna,» ütlesid korraldajad uudisteagentuurile AFP.

Varem kahel korral, 1932. ja 1980. aastal taliolümpiat võõrustanud USA kuurort ei peaks kolmanda olümpia korraldamiseks oluliselt ette valmistama.

«Uue ehitise eest vastutav ettevõte teatas detsembris, et töö on kahe kolmandiku ulatuses valmis,» teatas Milano mängude korralduskomitee. Samas on ehituskulud hüppeliselt tõusnud. Cortina uue jääraja ehitamine pole kulgenud valutult.

2023. aasta lõpus teatas korraldustiim, et tööd uue jääraja kallal on peatatud. Natuke rohkem kui aasta eest said nad aga valmis uue plaani ehituse lõpetamiseks.

Kulud on aga hüppeliselt kasvanud – hinnanguliselt 42 miljonilt eurolt enam 100 miljoni euroni. Meedia andmeil on reaalne oht, et jäärada saab praeguse projekti põhjal valmis alles 2026. aasta märtsis. Milano ja Cortina taliolümpiamängud toimuvad 6.-22. veebruaril.