Neuville WRC muutustest: maailmas pole ühtegi sellist sõitjat, kes sellega nõustub

Rallimaailma tippklassis toimuvad muutused on tehtud selleks, et muuta Rally1-autod sõitjatele kättesaadavamaks ning vähendada kulusid, mis kaasnesid hübriidajami hooldamisega.

Kuigi majanduslikult keerulistel aegadel on kulude vähendamine tervitatav, siis mündil on ka teine pool. Hübriidajami kaotamise tõttu kaotavad autod võimsust, samas muutuvad nad ka kergemaks.

Rallisõitjad ei ole loomulikult võimsuse kadumise üle õnnelikud, sest tahavad alati võimalikult kiiret autot, selgitas Neuville. «Maailmas pole ühtegi sõitjat, kes ütleks, et tahab aeglasemat autot. On täiesti selge, et algaval hooajal on autod aeglasemad,» jätkas Neuville.

Autod on võimsuse vähenemise tõttu aeglasemad, aga kui suur muutus see on? «Ma arvan, et väljast ei märka erinevust, kuid sõitja tunnetab seda. Küll aga harjume sellega kindlasti väga kiiresti ja töö jääb samaks. Peame lihtsalt olema võimalikult kiired. Selle kohta pole palju muud öelda,» jätkas Neuville.

Neuville on teinud pika karjääri autoralli MM-sarjas ning näinud ja kogenud palju erinevaid autosid. Nüüd on algamas uus ajastu ja sellega tuleb lihtsalt kohaneda. «Olen väga õnnelik, et sain sõita ehk kõige kiiremate ralliautodega, mida WRCs on nähtud. Nüüd algab jälle uus ajastu,» ütles Neuville.

2027. aastal peaksid WRCs kasutusele tulema täiesti uued tippklassiautod, mis baseeruvad rohkem Rally2-autol. Kahe aasta pärast kasutusele võetavad autod peaksid MM-sarja tippu jääma vähemalt kümneks aastaks.