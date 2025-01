23-aastane Eesti ründaja liitus Gibraltari meisterklubiga

23-aastane Männilaan sõlmis uue koduklubiga kuni juuni lõpuni kehtiva töölepingu koos võimalusega seda ühe hooaja võrra pikendada.

«FC Flora on olnud minu jalgpallikool, kus laoti mu karjäärile vundament. Kuigi viimased neli ja pool aastat olen mänginud laenul FC Kuressaares, olen FC Florale tänulik selle töö eest, mis on mind siiani aidanud. Ma olen tänulik, et saan teha seda, mida kõige enam armastan, nüüd lihtsalt rahvusvahelisel tasandil. Soovin klubile edu alanud hooajal!» ütles Männilaan Flora pressiteates.

«Kuigi meil on kahju Mattiase lahkumise pärast, oleme samas ka väga uhked ja rõõmustame tema järgmise sammu üle karjääriredelil, ta on selle oma pühendumuse, töökuse ja jalgpallirütmis tuksuva südamega kindlasti välja teeninud. Mattias teab, et meie uksed jäävad tema jaoks alati avatuks, soovime talle kõike head, palju mänguminuteid ja hulgaliselt väravaid,» lausus FC Kuressaare tegevjuht Martin Tammel.

«Soovin Mattiasele edu ja kordaminekuid teistkordsel välismaale siirdumisel! Seoses tiheda konkurentsiga esindusmeeskonna ründeliinis on Mattias pikalt laenul viibinud ja võidelnud välja uue sammu oma karjääris,» sõnas FC Flora president Pelle Pohlak.

Männilaan on FC Flora kasvandik ja tegi Premium Liiga debüüdi rohevalgete eest 2018. aasta maiskuus. Hooajal 2019/2020 mängis ta laenulepingu alusel Saksamaa klubi KSV Holstein Kiel U19 meeskonnas ning liitus 2020. aasta suvel Eestisse naastes FC Kuressaarega. Kokku veetis Männilaan Viikingite ridades laenul neli ja pool aastat. Eelmisel hooajal osales Männilaan FC Kuresaare koosseisus 35 Premium Liiga kohtumises, lõi kümme väravat ning andis neli tulemuslikku söötu. Kokku on tema Premium Liiga kontol 139 mängu ja 43 väravat. Männilaan on esindanud Eesti U21, U19 ja U17 noortekoondisi.

Lincoln Red Imps FC asutati 1976. aastal, tänaseks on klubi 28-kordne Gibraltari meister (seejuures viimased neli aastat järjest), 20-kordne karikavõitja ja 12-kordne superkarika võitja. Hooajal 2021/2022 jõudis klubi sarnaselt FC Florale UEFA Euroopa Konverentsiliiga alagrupiturniirile.

Hooajal 2016/2017 pidi FC Flora UEFA Meistrite Liiga I eelringis Lincoln Red Imps FC-le alla vanduma üldskooriga 2:3.