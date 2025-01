AMETLIK Eesti koondise ründaja liitus eurosarjas särava Balkani klubiga

«Olen väga õnnelik, et sain Olimpija liikmeks. Usun, et jõudsin oma karjääris õigel hetkel õigesse kohta. Meeskonnal on olnud väga edukas pool hooaega ja ma olen siin, et aidata neil oma eesmärke saavutada,» ütles seni Nõmme Kaljut esindanud Tamm Olimpija meeskonna kodulehel.