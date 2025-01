Seitsme naisega 11 last saanud jalgpallilegend lahutab taas

Kunagi maailma üheks parimaks vasakkaitsjaks peetud Roberto Carlose 15 aastat kestnud abielu on lõppemas, teatavad väljaanded üle maailma. 51-aastane endine jalgpallur ja 40-aastane füsioterapeut Luccon abiellusid 2009. aastal ning neil on kaks ühist last.

Endisel Madridi Reali kaitsjal, kes on klubiga jätkuvalt tihedalt seotud, oli aga juba enne praegust abielu kuus suhet, kus ta sai isaks, kuid kõik need lõppesid lahkuminekuga. See pole aga veel kõik, sest aastate eest antud intervjuus tõdes Roberto Carlos, et tegelikult ei tea ta ise ka, palju lapsi tal erinevate naistega on.

Hispaania ja Lõuna-Ameerika kõmuajakirjanikud on välja uurinud, et väidetavalt on Carlosel vähemalt 11 last seitsme naisega. «Raske on öelda, mitme naisega mul laps on. Mul on kaheksa last kuuelt-seitsmelt erinevalt naiselt.

Ühe lapse ema oli mehhiklanna, teisel ungarlanna ja ülejäänud olid pärit Brasiiliast,» rääkis Roberto Carlos 2014. aastal La Gazzetta dello Sportile. Sellest ajast alates on ta aga mitmel korral veel isaks saanud.

#HCHDeportes | Roberto Carlos se habría mudado a la ciudad deportiva del Real Madrid tras separarse. Según 'Estadio Deportivo', el brasileño, padre de al menos once hijos con siete mujeres distintas, se va a divorciar de la fisioterapeuta Mariana Luccon y ha buscado cobijo en las… pic.twitter.com/GT7dTu4zqZ — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) January 6, 2025

Alanud lahutuse juures seisneb aga konks selles, et kuna Mariana Lucconi vanemad kolisid Carlose majja sisse, siis esialgu on endine jalgpallur sunnitud kolima Madridi Reali ruumidesse, kirjutab Daily Mail.

Endine kaitsemängija tegutseb jätkuvalt Hispaania tippklubi nn saadikuna ning on Realiga heades suhetes. Väidetavalt on Roberto Carlose varanduse väärtuseks hinnatud 160 miljonit eurot, mis ilmselt tähendab, et 15 aastat kestnud abielu lahutus kujuneb pikaks protsessiks.

Praegu 51-aastane Roberto Carlos tuli Brasiilia koondise ridades 2002. aastal maailmameistriks. Madridi Realiga võitis ta kolm korda Meistrite liiga ja tuli neljal korral Hispaania meistriks.