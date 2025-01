Rovanperä tegi Ogier' elu kergemaks

Eesootaval hooajal saab Ogier rahulikumalt võtta. Prantslase ülesannet lihtsustab Kalle Rovanperä naasmine Toyota täiskohaga sõitjaks. «Kindlasti ootan, et Kalle võitleb taas meistritiitli eest. Ja meeskonna jaoks on suurepärane, et ta teeb kaasa terve hooaja,» sõnas Ogier portaalile rallit.fi. «Minu panust pole järgmisel aastal ilmselt enam nii palju vaja, see ei ole igal juhul plaanis.»