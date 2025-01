Mullu WRCs kaasa teinud Läti rallitäht stardib Eesti meistrivõistlustel

EMV7 klassi mulluse hooaja hõbedamees Sander-Erik Tiits (Volkswagen Golf 2) tuleb Lätis sõidetaval talverallil starti koos Rasmus Vesilooga ja eestlastel on klassis konkurentsi pakkumas kuus võistluspaari. Avaetapi EMV8 klassi ainsad võistlejad on Kerli Vilu ja Arvo Liimann (Ford Fiesta R2).

«Rallil on lõike, mida pole ammu sõidetud, ja on ka selliseid, mida pole kunagi varem kasutatud. Muidugi on sees klassikalised kohad, kuid me ei tee trassi kunagi varasematest aastatest copy-paste-meetodil. Alati püüame midagi muuta ja lisada, et oleks huvitav nii võistlejatele kui pealtvaatajatele,» kommenteeris võistluse eel Rally Alūksne üks korraldaja Renārs Salaks autorallyl.lv vahendusel.