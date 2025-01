Mokatubakat tarvitanud sportlane sai infarkti ja pandi koomasse

Peopaika jõudes pani Kolingar mokatubaka ehk snus'i ülemise huule alla ja istus maha, et oodata noorpaari saabumist. Mõnda aega oli prantslasel veel lõbus, kuid peagi muutus päev täielikuks õudusunenäoks.

Peagi hakkas Kolingari süda kiiresti lööma. Siis hakkas prantslasel pea ringi käima ning ta higistas. Ragbimängija kahtlustas, et tal on madal veresuhkur ja ei tahtnud tähistusi segada, nii et liikus sündmuspaigast eemale.