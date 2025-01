Probleemid seljatanud laskesuusatamise kahekordne olümpiavõitja naaseb võistlustulle

«Ma pole praegu sellises vormis, kus tahaksin olla, et võistlusel hästi esineda. See hooaja algus pole üldse hästi läinud. Üsna karm, kui läksin rajale selge lootusega, et olukord on parem. See on nagu laks näkku. Ma ei tahaks üldse selles seisus olla,» nentis toona Rootsi ringhäälingule (SVT) Öberg, kes läks hooajale vastu MK-üldvõidu sihiga.