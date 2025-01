PM ITAALIAS Tormis Laine boss ja treener: tema edu ongi põhjus, miks selle tiimi lõin

«Alustasin omal ajal Global Racingu tiimiga põhjusel, et väiksemate riikide, nagu näiteks Eesti ja Belgia suusatajad saaksid võimaluse jõuda MK-sarja. Kui näen, mida Tormis praegu teeb, kuidas ta töötab ja milliste tulemusteni ta on jõudnud, olen väga rahul, sest just see on põhjus, miks omal ajal selle tiimi lõin,» võtab Epstein oma töö kahte lausesse kokku.