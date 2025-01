Karjäärimuutus? Rootsi kergejõustikutäht rääkis oma suurest unistusest

Kahekordne olümpiavõitja Duplantis on varem öelnud, et kavatseb tänavu võistelda teivashüppes, kui soomlaste ja rootslaste ühine kergejõustikuvõistlus toimub augusti lõpus. Traditsiooniline üritus võiks olla suurepärane koht, kus Duplantis saaks taas jooksutossud jalga tõmmata. Paraku võib see alles juhtuda järgmine aasta.