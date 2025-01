PM ITAALIAS Pettunud Tormis Laine: mul pole praegu slaalomi jaoks vajalikku tunnetust

«Ma ei tea, mille taha parem tulemus jäi. Olud olid ülihead. Mul oli isegi tunne, et sõitsin täiesti korralikult,» ütles ta Postimehele alustuseks.

Ning hakkas seejärel ebaedu võimalikku põhjust otsima. «Võistlus on imelikul ajal. Ma pole õhtusööki veel söönud, veidi enne starti tekkis kerge energiakriis. Aga see on vist ainus asi, mis täna ei sobinud.