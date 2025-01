Eesti korvpallipoiss sai kutse Euroliiga noorteturniirile

16-aastane Adamson on üles rivistatud Next Gen (Next Generation) Müncheni tiimi, kuhu kuuluvad lisaks eestlasele ka teised andekad kossuässad, kes turniiril kaasa tegevatesse akadeemiatesse ei kuulu. Sarnase võimaluse sai kaks kuud tagasi ​Reinar Halliku korvpallikooli õpilane Roman Avdejev (16). Tema mängis Türgis peetud turniiril Next Gen Istanbuli võistkonnas. Avdejev ja Adamson mängisid suvel koos U16 koondises, nad võitsid U16 EMi B-divisjoni turniiri.