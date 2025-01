EELVAADE Laskesuusatajaid ootab hooaja kõige keerulisem MK-etapp

Oberhofi MK-etapi eristab teistest ilmastikuolud, mis on Saksamaa südames ekstreemsed. «Rahe, vihm, lumi, kõva tuul – need nähtused esinevad seal alati. Kui neid poleks, oleks pigem ime. Ta on kõige huvitavam etapp, sest loodus mängib enim rolli, eriti laskmise juures,» märkis Postimehega vestelnud endine laskesuusataja, nüüd kommentaatoriametit pidav Margus Ader.

«Keerulised olud on igal aastal olnud. Ma usun, et erandit ei tule ka sel aastal. Õnneks on seal maa valge. Vähemalt praegu ei tundu, et lumepuudust oleks, aga tuult jagub sinna kindlasti.»