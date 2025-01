Eestis on juba geograafiliste iseärasuste tõttu suusaaladest põhirõhk murdmaal ja laskesuusatamisel, staare on esile kerkinud ka kahevõistluses. Maailmas aga on suusaalade kuningaks mäesuusatamine. Postimees käis Itaalias kogemas, mida üks selle ala MK-etapp tähendab.