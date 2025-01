CORNER 1 Usutlus viie ässaga põneva Eesti simracingu hooaja eel

Selleks puhuks on saatesse kutsutud rekordiline viiepealine seltskond, koosseisus sarja korraldaja ja sõitja Tanel Kasesalu, valitsev meister Reno Kööts, temalt tiitlit tagasi võtta ihkav tiimikaaslane Juss Parek, 2024. aasta amatöörklassi meister Janar Tiitus ning 2024. aasta Daytona 6h simracing'u kestvusõidul ühemehe tiimina üles astunud Gabriel Veide.

Säärases kirjus seltskonnas võetaksegi esmajoones ette uus GT hooaeg simracing'us kuid lisaks heidetakse pilt tagasi ka möödunud aastale. Kuidas on saatekülaliste tunded ja mälestused 2024. aasta suhtes ning millised eesmärgid on seatud selleks hooajaks?

Mida uut ja põnevat on oodata tänavuste GT-hooaja reeglites ning millised kuulsad võidusõitjad on veel stardis? Kuidas kulges uue intensiivse süsteemi järgi maha peetud võistlusautode valimine ning mida huvitavat on saatekülalistel öelda järjest suuremaks fenomeniks muutuvate simracing'u tiimide suhtes?