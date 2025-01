GALERII Epp Mäe lõpetas karjääri ja teatas suure rõõmusõnumi

Ühtlasi teatas Mäe pressikonverentsil, et ootab last. «Kuigi tänasega lõppeb üks eesmärk ära, siis loodus tühja kohta ei salli (poetab rõõmupisara – K. J.). Seisan väga õnnelikult teie ees, sest ma ei seisa siin üksinda – olen lapseootel. See on uus eesmärk minu elus. Uus peatükk, mida ootan põnevusega,» lausus ta.