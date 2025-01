Olümpiamedalisti puhkusereis kujunes õudusunenäoks: mult võeti trikoo ära

29-aastane Bulimar käis Sansibaril puhkamas. Rumeenia veebileht Gazeta Sporturilor kirjutab, et võimlejanna läks Tansaania paradiisisihtkohta suurte ootustega, kuid pidi pettuma, sest reklaam ja reaalsus ei ühtinud.

«Kui jõudsime nõndanimetatud hotelli, saime aru, et see on kõike muud kui hotell! Seal oli 30 töölist, kes nii-öelda parandasid tube, mis polnud kaugeltki valmis. Meil polnud toas vett, kõikjal olid sipelgad, vannitoal polnud ust ja toas oli ainult üks pistikupesa,» kurtis Bulimar Instagramis.