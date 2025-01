Paul Aron sai endale kogenud konkurendi, kes istub vähemalt ühel GP-l rooli

Vaatamata Hirakawa suurele kogemustepagasile on meeskonna põhikohaga reservsõitja ikkagi Aron, kes tuli 2024. aastal F2-sarja üldarvestuses kolmandaks. Hirakawa suunaks on peamiselt vormeli arendamine.

«Mul on au liituda Alpine'i F1-tiimiga. Võimalus sõita Vormel1 masinaga on iga võidusõitja unistus. lisaks olen põnevil, et saan kodupubliku ees teha kaasa vabatreeningu. Ootan huviga, kuidas on sõita meeskonna varasemate vormelitega, ja ka seda, et saaksin anda oma panuse 2025. aasta hooaja edusse,» lausus Hirakawa Alpine'i pressiteenistusele.