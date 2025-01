Eesti koondislasele tehakse Poolas tunnustav kompliment

Poola veebilehe Futbolnewsi teatel hakkab Kuuse uus leping kehtima kuni 2027. aasta juunini. Praegune leping lõppeks tuleval suvel ning kuigi klubil on võimalus seda aasta võrra pikendada, otsustatakse uue ja pikema kontrahti kasuks.

Katowice naasis mullu pärast 19-aastast pausi Poola kõrgliigasse ja on seni esinenud hästi. Ajal, mil veidi rohkem kui pool hooaega on möödas, hoiab meeskond 18 klubi konkurentsis 10. kohta ning vahe väljakukkumistsooniga on viis silma.