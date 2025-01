PARC FERMÈ Kas WRC uus partner on valmis pea liiva alla peitma?

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendus sel nädalal WRC-sarja uuele rehvipartnerile Hankookile. Esimene vastukaja Rally1-autodega sõitjatelt uute rehvide osas rõõmust hüppama ei pane. Erinevalt eelmisest rehvitarnijast Pirellist on Hankook ajanud omi asju pigem sordiini all. Kui sõitjad hakkavad nende toodangut avalikult kritiseerima, kas nad on tõesti valmis pea liiva alla peitma? Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​​​