Esmalt uurimise huvides ei tehtud suurt hulka vahele jäänud tippujujate dopinguskandaali avalikuks. Veelgi huvitavam on, et WADA tippjuhid ei kehtestanud pärast seda Hiinale täiendavaid testimismeetmeid ning selle asemel, et Hiinaga kursis olnud WADA uurijaid rohkem kaasata, tõrjuti neid protsessist eemale. Neile isegi ei mainitud, et enam kui 20 hiinlast jäi võistlusjärgses dopingukontrollis vahele.