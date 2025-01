Kodus lüüa saanud Rumeenia tippklubi peatreener valas Kalev/Cramo kiitusega üle

Orade oli eelneva hooaja jooksul kaotanud kaks kohtumist: mõlemad eurosarjas. Koduste meistrivõistluste tabelist särab vastu 14:0. Eeldatav soosik jäi siiski kohe surve alla ning kaotas lõpuks 83:76. Märkimisväärne, et Kalev polnud kordagi kaotusseisus.

Viimast väidet toetab fakt, et Cramo tabas kolmeseid 13/24, Oradea aga 6/22. Ka kahepunktiviskeid tabasid külalised paremini, kuigi seda vaid 1,5-protsendilise erinevusega.

«Täna oli Kalev parem meeskond. Võib-olla sellepärast, et me pole saanud trenni teha, aga see pole üldse oluline ega huvita kedagi. Alagrupitabeli kontekstis loeb ainult tulemus,» sõnas Achim.