Kas WRC üks suurimaid muudatusi võiks Tänakule eelise anda?

Enam kui aasta tagasi sai selgeks, et aastatel 2025 kuni 2027 sõidetakse WRCs Hankooki rehvidega. Taustal on käinud vilgas töö uute rehvide valmistamisel, kuid päevavalgele on tulnud vähe. Rallisõitja Margus Murakas loodab, et autode uued jalavarjud ei hakka otsustama võistlustulemusi ning oluline on rehvide iseärasustega võimalikult kiiresti tutvuda. Viimase puhul võib Ott Tänakul olla teatud eelis.​