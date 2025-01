Biden kutsus Messi Valgesse Majja, viimane ei ilmunud kohale

Hindan seda žesti kõrgelt ja loodan, et meil on võimalus lähitulevikus kohtuda,» ütles Messi, kellest sai esimene argentiinlane ja meesjalgpallur, kes on selle teenetemärgi pälvinud.

Otsuse aluseks oli asjaolu, et Messi on läbi aegade edukaim jalgpallur ning on Lionel Messi fondi kaudu toetanud tervishoiu- ja haridusprogramme üle maailma. Lisaks on ta ÜRO lasteagentuuri UNICEFi hea tahte suursaadik.