Agressorriigist pärit tennisist hurjutas legende

Bublik andis intervjuu Vene telekanalile Match TV. Usutluses saatis ta kriitikanooled Andy Murray ja Rafael Nadali pihta. Mõlemad mehed lõpetasid eelmisel aastal oma pika sportlaskarjääri.

Kasahhile ei meeldi, kuidas Murray ja Nadal profispordiga lõpparve tegid. Tema arvates oleks võinud vigastuste küüsis olnud tenniselegendid juba ammu reketi varna riputada. Paraku nii ei läinud ja Bubliki arvates oli tegemist paraja tsirkusega.

«Nad saavutasid kõik. Me vaatasime suu lahti, kui nad riietusruumi tulid. Nüüd näeme vaid vanu ja kiilanevaid mehi. See on häbiväärne,» hurjutas 27-aastane Bublik endast kümme aastat vanemaid mehi. «Mina ise tahan profikarjäärile joone alla tõmmata parimal viisil ja tipphetkel.»

Pärast sportlaskarjääri sai Murray oma endise rivaali Novak Djokovici treeneriks. «Ta üritab lihtsalt kinni hoida millestki, mida enam ei ole. See ongi probleem. Ma loodan, et see ei juhtu minuga, aga kunagi ei tea.»

Bubliki parim koht ATP tabelis on 17., praegu hoiab ta 33. kohta. Murray lõpetas oma pika ja eduka karjääri Pariisi olümpiamängudel. Britt on kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne suure slämmi turniiri võitja. Nadali karjäär lõppes möödunud aasta lõpus. Hispaanlane võitis mitte vähem kui 22 suure slämmi tiitlit. Ta on kahekordne olümpiavõitja.