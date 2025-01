Kisub kirjuks? Aron sai endale veel ühe konkurendi

Alpine kirjutas, et Colapinto aitab kuningliku sarja vormelit arendada ning võistkonnal autot paremini tundma õppida, seda peamiselt simulaatoris sõitmise abil. Vaatamata Hirakawa ja Colapinto liitumisele on tiimi põhikohaga reservsõitja ikkagi Aron, kes tuli 2024. aastal F2-sarja üldarvestuses kolmandaks.

Williamsi F1 meeskond lõpetas suvel koostöö ameeriklase Logan Sargeantiga ning hooaja lõpuni täitis seda kohta just Colapinto. Enne seda võistles ta koos Aroniga F2-sarjas. Colapinto sõitis viimased kaks hooaega F3-sarjas ning sarnaselt eestlasele Paul Aronile debüteeris tänavu F2-s.

«Kõigepealt tahan tänada Williamsit toetuse eest alates hetkest, mil liitusin akadeemiaga, kuni viimase võistluseni Abu Dhabis. Nad muutsid minu unistuse vormel 1-sarjast reaalsuseks. Nüüd on aeg alustada uut peatükki,» sõnas Colapinto.

Alpine'i tiimi üks juhte Flavio Briatore lausus, et Colapinto on praegu üks paremaid noori talente autospordis: «Tema ilmumine vormel 1-sarja mullu üllatas paljusid, kaasa arvatud mind, ja tema tulemused on olnud väga muljetavaldavad.