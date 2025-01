Eestlased langesid Dakari rallil paari koha võrra

Esimene pool tänavusest Dakari maratonrallist on sõidetud ja see on olnud korralik katsumus kõigile osalejatele sellepärast, et mõlemad maratonkatsed olid just võistluse esimeses pooles. Eestlased Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota GR DKR Hilux EVO) on alustanud hästi ja hoiavad praegu 12. kohta.