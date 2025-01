ROK kasutab Johaugi alatult ära

Nii mõnestki kohast vaatab vastu murdmaasuusatähe Therese Johaugi nägu. Kõik olekski justkui korras, aga tänavu suurele areenile naasnud norralanna on korduvalt öelnud, et ta ei plaani osaleda tuleva aasta veebruaris peetavatel Milano-Cortina mängudel.

«Minult ei ole reklaami kohta sõnagi küsitud. Nii et ma ei tea, kas see on ka seaduslik või mitte,» arutles Johaug NRK veergudel. «Praegu jääb mulje, nagu osaleksin olümpial. Aga ma ei kavatsegi seda teha.»