F1 EKSPERT Paul Aroni uued rivaalid: Ralf Aroni analoog ja vormelimaailma Ott Tänak

Neljapäev oli eesti vormelisõprade jaoks emotsionaalne virr-varr. Hommik tõi uudise, et Paul Aroni kõrvale on Alpine’i meeskond oma testi- ja varusõitjaks palganud 30-aastase Ryō Hirakawa. See tiimi eeldatavaid jõujooni märkimisväärselt ei muutnud. Õhtune uudispomm, et kolmanda mehena hakkab samu rolle täitma Franco Colapinto, aga juba küll!