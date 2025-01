Vehklemisliit vassis, et venelased lubatakse Eestisse võistlema

Et tekiks võimalus FIE-lt tiitlivõistluse korraldusõigus saada, tuli EVLil muu hulgas kinnitada, et nad on saanud riigilt kirjaliku kinnituse, et kõigile võistlustel osalejatele tagatakse sissesõiduviisa. 20. septembril 2024 on EVL sellise kinnituse allkirjastanud ja FIE-le edastanud. Dokument on nähtav FIE koduleheküljel.