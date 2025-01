PM ITAALIAS Tormis Laine välismaalastele: ma mitte ainult ei sõida Eesti eest, ma olengi eestlane!

Laine teeb teatavasti MK-sarjas alles esimest täishooaega. See tähendab hoopis teistsugust elu ja melu võrreldes madalamate sarjade võistlustega. Samas on Laine osalenud juba kahtedel olümpiamängudel, sõitnud ka varem MK-sarjas. Tume maa pole see enam kindlasti, samas jagub piisavalt avastamisrõõmu.

Madonnas leidis Laine võistluseelsel õhtul pool tunnikest Postimehega vestlemiseks. «Selles mõttes on päris palju teistmoodi, et MK-sarjas on palju pealtvaatajaid. Neid kuuleb sõidu ajal ja see on erinev vaikuses sõitmisest. Kõik on ekstratasemel: asjad peavad käima ülitäpselt, õigel ajal, reegleid järgides,» alustab ta võrdlusega.