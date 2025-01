VIDEO Hullumeelselt täpne bulgaarlane tegi Euroliigas ühe aegade parima esituse. Raieste sai taas korralikult mänguaega

Suurt hävitustööd vedas Vezenkov, kes viskas koguni 45 punkti. Mees, kel kogunes PIR-punkte 52, eksis kogu kohtumise vältel vaid kahel viskel: kahesed 10/10, kolmesed 8/10, vabavisked 1/1. Keegi teine pole varem visanud 40+ punkti niivõrd hea tabavusega. Aga 10/10 kahesed pole rekord, sest Ante Tomic, Gustavo Ayon ja Facundo Campazzo on varem tabanud neid 11/11.

Vezenkovi 45 punkti on Euroliiga ajaloo paremuselt kolmas tulemus. Shane Larkin viskas 2019. aastal Anadolu Efesi eest 49, Nigel Hayes säras mullu märtsis Fenerbahce särgis 50 silmaga.

Baskonia on liigatabelis kaheksa võidu ja 12 kaotusega 15. positsioonil. Virtus (6-14) on kohe nende selja taga. Olympiakos (14-6) on liider, Bayern (11-9) kümnes.