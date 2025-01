Endine jalgpallitäht Wayne Rooney avaldas, mida eriskummalist teeb magamistoas

39-aastane Rooney rääkis taskuhäälingusaates «Stick to football», et magab fööniga. Jah, aparaadiga, mis aitab juukseid kuivatada. Sel on kerge põhjus – fööni undamine on tema jaoks rahustav ning see aitab tal uinuda. Ta paneb seadme tööle külma õhu režiimil ja asetab selle oma näo ette.