Manchester City maksab Usbekistani jalgpalluri eest 40 miljonit eurot

Man City peatreener Pep Guardiola tahab jaanuaris meeskonda tugevdada, sest viimaste aastate Inglismaa jalgpalli valitseja on alates oktoobrist olnud kehvas hoos. Praegu, kui üle poole hooaja on möödas, edestab Premier League'i liider Liverpool, kellel on mäng varuks, neid 12 punktiga.