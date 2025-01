Taas punktikohale jõudnud Tormis Laine: Adelbodeni publik jääb eluks ajaks meelde!

Ta jätkas: «Teises sõidus panin samuti kõik välja, kuid väikesed vead siin-seal maksavad kätte. Objektiivselt võttes olen tänase võistluspäevaga loomulikult rahul, kuid eks sportlase hinge jääb alati midagi kriipima. Näen, et potentsiaali on nii palju rohkem – veel kõrgemale tõusmiseks pean suutma slaalomi treeningmahtu kasvatada.»

Laine kiitis publikut: «​Adelbodeni maailmakarikaetapp on üks kõige lahedamatest, fännid on tasemel. Iga suusataja unistus on sõita sellisesse finišisse. Teise sõidu stardis ma juba ülevalt kuulsin neid ning finišisse jõudes olid kaasaelajad tõeliselt häälekad – see jääb eluks ajaks meelde!»