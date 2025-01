Tormis Laine teenis taas MK-sarjas punkte

Siiski oli edasipääs parajalt dramaatiline, sest kohe Laine järel sõitnud prantslane Victor Muffat-Jeandet lükkas meie mehe 30 parema hulgast välja. Peagi diskvalifitseeriti aga 28. kohal olnud soomlane Eduard Hallberg ning seejärel jäi loota, et keegi teine enam Lainet ei edestaks.

Kui esialgu näis, et lõpuajast ei piisa, sest teise sõitu pääsebki just 30 esimest, siis lõpuks jagas 24-aastane eestlane avasõidus 30. kohta koos ameeriklase Benjamin Ritchiega, mis tähendab, et mõlemad pääsesid teise sõitu.