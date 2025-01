Sesks oli Aluksnes teisest puust, eestlastest kiireim Popov

«Recce olud tõmbasid täitsa hellaks ja vaatasime, et sulab viimanegi jää ära. Tuli hirm peale, et piigid saavad täitsa otsa. Kui reedel oli täiskruus, siis täna oli juba palju parem. Metsik pidamine oli, ma pole varem piigiga kruusal sõitnud ja ma pole sellist pidamist varem kogenud.

Alustasime liiga aeglaselt ja arvasime, et rehvikulu on sama, mis eile, kuid täna rehvi need «pudrused» olud ei söönud. Oli nii kaardilugeja kui ka minu apsakaid ja jääb kripeldama, et Samsonasele vastu ei saanud,» võttis Tammoja hooaja avaetapi kokku.