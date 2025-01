Neuville'i varasema «rolli» saanud Toyota äss muretseb juba ette

Nüüd, kui täiskohaga on tagasi Kalle Rovanperä ning jätkavad maailmameistrid Ott Tänak ja Neuville, näib ülesanne taas oluliselt keerulisem. Evans ütleb, et ta sihib tiitlit, aga kas ta on selleks ka tegelikult võimeline?

«​Peame sel hooajal kasutama väga palju erinevaid rehve. Testipäevad on piiratud, nii et kõiki neid on raske erinevates oludes katsetada. Praegu sõitsime vihmastes oludes, see kogemus on nüüd olemas. Ent ühe päevaga on võimatu kogupilti ette saada,» muretses Evans.