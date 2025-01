VIDEO Üle 48 minuti vägevalt rassinud Kotsar ja Yokohama kaotasid uskumatu mängu

​Yokohamal on nüüd tabelis 11 võitu ja 19 kaotust. Meenutame, et hooaja eel hindas tiimi abitreener Jukka Toijala õnnestumiseks, kui kogu hooaja peale ulatuks õnnestumisprotsent 40ni. Praegu ollakse napilt selle all. Ryukyu saldo on 23-7.