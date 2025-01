Eesti mängis kehvasti, aga võitis ikka

Lõviosa matšist kulges võrdsete heitluses, kus kerget initsiatiivi omas Läti, aga edu naljalt üle paari-kolme värava ei kärisenud.

«Kõik said vajalikud ja tähtsad mänguminutid. Kokkuharjutamist – nii palju, kui meil seda on – kasutasime ära ja see oli kahtlemata väga vajalik turniir meie jaoks.»