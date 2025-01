Viiekordne olümpiavõitja jäi kõigist oma medalitest ilma

California osariiki USAs laastavad massiivsed metsatulekahjud, mis on teinud kõvasti kahju ka Los Angelese eeslinnadele. Maha on põlenud tuhanded kodud ja peavarjuta on kümned tuhanded. Nüüd on tulnud ilmsiks, et põleng on tõenäoliselt hävitanud viiekordse olümpiavõitja ja kokku kümme OM-medalit võitnud USA ujuja Gary Halli kodu, kus asusid ka tema autasud.​