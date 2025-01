Eestlanna jäi MK-etapil napilt esikohast ilma

Väga head sõidu- ja tehnilist vormi näitas taas ka Doris Kudre, kes tõusis 18. kohalt esitosina sisse (+4.55). Doris Kudre oli ka ise sõiduga rahul ning kinnitas, et tegi tänase päeva maksimumi. «Tänases jälitussõidus tegin selle nädalavahetuse ilmselt kõige parema sõidu,» kommenteeris Doris Kudre. «Sain raja esimeses pooles üsna palju üksi sõita ja tihedas teedevõrgus oma tempot hoida. Lõpuosas tundsin, et mul on tegelikult veel jõudu. Nägin, et tagant tuleb konkurente, aga suutsin norralannal Idunn Strandil kannul püsida. Olen sõiduga väga rahul - ei ole tavaline, et ma jälitussõidus nii palju kohti tõusen,» selgitas ta heatujuliselt.